У Формулі-1 перевершили чергове досягнення Шумахера

Після перемоги на Гран-прі Сінгапуру нідерландський пілот Формули-1 Макс Ферстаппен перевершив рекорд Міхаеля Шумахера. Тепер у нього на одну перемогу більше.

Для Макса Ферстаппена перемога на Гран-прі Сінгапуру стала 73-ю виграною гонкою, повідомляє 24 Канал. Утім, рекорд кількості виграних гонок належить іншому.

Як Ферстаппен виступив на Гран-прі Сінгапуру

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен виграв свою 73-ю гонку за Ред Булл. Міхаель Шумахер, виступаючи за Феррарі, виграв на одну гонку менше.

Натомість абсолютний рекорд за кількістю виграних гонок за один конструктор належить Льюїсу Гемілтону. Він фінішував першим 84 рази в складі команди Мерседес.

Для Ферстаппена це була перша перемога саме на Гран-прі Сінгапуру. Раніше ця траса йому не підкорювалась. Також нідерландець переміг і в спринті. Він випередив Леклера з Феррарі на 7,335 секунди.

Ферстаппен почав основну гонку з поул-позиції завдяки перемозі у спринті й успішній кваліфікації. У підсумку пілот Ред Булл подолав 62 кола за 1:42:00.785.

Які результати у Формулі-1 в сезоні 2026

Утім, в індивідуальному заліку пілотів у сезоні 2026 року Ферстаппен наразі перебуває на 4 позиції. Його випереджають Гемілтон із Феррарі і Рассел із Мерседеса. Лідером сезону наразі є ще один представник команди Мерседес Антонеллі. Він має солідний відрив від другого місця в 102 очки.

Слід зазначити, що в новому сезоні організатори скоротять тривалість класичних Гран-прі. Довжину кожного етапу скоротять із 305 кілометрів до 290 кілометрів. Такий крок продиктований тим, що у 2027 році набудуть чинності оновлені вимоги до силових агрегатів.