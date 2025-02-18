"Він має обмеження": ексфорвард Роми висловив незадоволення грою Довбика

Артем Довбик після переходу з Жирони одразу став основним нападником Роми та її найкращим бомбардиром. Попри хорошу статистику, він доволі часто отримує критику на свою адресу.

Напередодні український форвард уперше провів на лаві запасних увесь поєдинок "вовків", що стало неприємним дзвіночком. Своєю думкою щодо виступів Артема поділився колишній гравець Роми та збірної Італії Франческо Граціані, повідомляє 24 Канал із посиланням на Retesport.

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Неприємна оцінка

Оцінюючи гру Довбика, він заявив, що українцю треба прогресувати. Італієць вважає, що чинний найкращий бомбардир "вовків" не був переконливим в останніх матчах, тож його місце в основному складі й на наступний поєдинок є під великим питанням.

"Йому не потрібен відпочинок, йому потрібно вдосконалюватися та бути більш залученим у гру. Я незадоволений його грою.

Він має обмеження – завжди грає лівою ногою та мало спілкується з партнерами по команді. Враховуючи гру Шомуродова, я не думаю, що присутність українця у складі в матчі проти Порту є гарантованою", – заявив Граціані.

Довідка. Поєдинок Рома – Порту відбудеться 20 лютого й розпочнеться о 19:45 за київським часом. Перше їх очне протистояння в 1/16 фіналу Ліги Європи завершилося внічию з рахунком 1:1.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик провів за "вовків" 33 матчі в усіх турнірах. Він має у своєму активі 13 голів і 4 результативні передачі.