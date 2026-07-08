Де дивитися чвертьфінал ЧС-2026 Франція – Марокко

Півфіналісти минулого чемпіонату світу Франція та Марокко зустрінуться вже на стадії 1/4 фіналу Мундіалю-2026. Африканці спробують взяти реванш за поразку, а європейці – наблизитися до третього поспіль фіналу світових першостей.

Матч відбудеться на стадіоні у Бостоні. Початок 9 липня о 23:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч Франція – Марокко на Мундіалі?

Офіційним транслятором чвертьфіналу, як і всіх інших матчів чемпіонату світу, в Україні є сервіс MEGOGO. OTT-платформа забезпечить перегляд гри з українським коментарем, а також у супроводі передматчевої та післяматчевої студії з експертами.

Дивитися матч Франція – Марокко можна буде на смарт-телевізорах, мобільних пристроях та у браузері на комп'ютері. Для цього потрібно придбати передплату "Спорт" або будь-який MEGOPACK.

Чи можна подивитися матч Франція – Марокко в Україні безкоштовно?

У кабельних мережах та Т2 доступний телеканала MEGOGO Sport, на якому трансляції матчів чемпіонату світу з футболу можна дивитися безкоштовно. Канал запланував показ двох із чотирьох матчів стадії 1/4 фіналу – і поєдинок Франції та Марокко потрапив до цього списку.