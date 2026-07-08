О котрій матч чвертьфіналу Мундіалю-2026 Франція – Марокко

Перший півфіналіст чемпіонату світу-2026 визначиться у поєдинку збірних Франції та Марокко. Це буде повторення півфіналу чотирирічної давнини.

Кіліан Мбаппе та компанія спробують повторити успіх проти африканців на світовій першості у Катарі. Натомість марокканці сподіваються вдруге поспіль стати єдиною командою зі свого континенту, здатною досягнути півфіналу Мундіалю, пише 24 Канал.

Чого очікувати від матчу Франція – Марокко на чемпіонаті світу?

Французи є великими фаворитами Мунідалю і єдиною командою, яка виграла в основний час усі п'ять своїх матчів на полях США, Канади і Мексики. У складі "Ле Бльо" виблискують двоє учасників бомбардирських перегонів – Уман Дембеле з чотирма голами та Кіліан Мбаппе вже із сімома точними ударами. А наставник французів Дідьє Дешам вже став найуспішнішим тренером чемпіонатів світу у плей-оф з 10 перемогами.

Марокканці натомість вражають своєю ефективністю: навіть у складному матчі 1/16 фіналу з Канадою, маючи менше ударів, африканці змогли витиснути максимум з контратак, забивши у ворота господарів Мундіалю аж тричі. Саме на це і покладають надії Ашраф Хакімі та компанія: скористатися тими нагодами, які випадуть, і бути надійними в обороні.

Коли відбудеться матч Франція – Марокко?

Поєдинок на арені у Бостоні розпочнетья 9 липня, у четвер, о 23:00 за київським часом. Трансляція на MEGOGO.