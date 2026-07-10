Франція стала першим півфіналістом чемпіонату світу-2026

У поєдинку Франція та Марокко визначився перший учасник півфінальної стадії Мундіалю-2026. У Бостоні європейці та африканці подарували глядачам незабутню зустріч.

Підопічні Дешама тривалий час не могли перетворити свою перевагу у забиті голи. Однак точні удари Мбаппе та Дембеле у другому таймі принесли Франції перемогу, передає 24 Канал.

Як пройшов матч Франція – Марокко?

Збірна Франції з перших хвилин захопила ініціативу та контролювала хід зустрічі, однак марокканці вкотре на цьому чемпіонаті світу продемонстрували дисципліновану гру в обороні. Команда Валіда Реграгі компактно діяла біля власного штрафного майданчика, перекриваючи вільні зони для Кіліана Мбаппе, Усмана Дембеле та інших лідерів "Ле Бльо". Попри суттєву перевагу французів у володінні м'ячем і кількості ударів, до перерви рахунок так і не було відкрито.

У другому таймі підопічні Дідьє Дешама ще більше додали в швидкості. Постійний тиск зрештою дав результат: спочатку Мбаппе вдало завершив одну з атак, а згодом Дембеле скористався простором після швидкого переходу з оборони в атаку та подвоїв перевагу своєї команди. Марокканці намагалися повернути інтригу, однак створити достатньо небезпечних моментів біля воріт французів не змогли. У підсумку чинні віцечемпіони світу здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0 та заслужено оформили путівку до четвірки найкращих команд турніру.

З ким зіграє Франція у півфіналі?

Завдяки перемозі над Марокко збірна Франції стала першим півфіналістом чемпіонату світу-2026. У наступному раунді команда Дідьє Дешама зустрінеться з переможцем чвертьфінальної пари Іспанія – Бельгія. Цей матч відбудеться 10 липня, о 22:00 за київським часом.

Натомість збірна Марокко завершила свої виступи на стадії чвертьфіналу. Африканська команда знову залишила по собі приємне враження, адже вдруге поспіль на Мундіалі дійшла до вирішальних стадій плей-оф, продемонструвавши організований футбол та характер.