Поразка може допомогти: легенда Шахтаря оцінив шанси збірної України в матчі проти Франції

У четвер, 13 листопада, збірна України з футболу проведе матч 5 туру відбору до чемпіонату світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" стане Франція.

Гра відбудеться в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Своїми очікуваннями від цього поєдинку поділився колишній захисник нашої національної команди Сергій Попов, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Який прогноз Попова на матч Франція – Україна?

Легенда Шахтаря заявив, що збірна України є аутсайдером. При цьому навіть поразка не буде критичною, але він сподівається все ж на краще.

Хочеться подивитися якісний футбол з боку обох команд. Щоб була напруга, боротьба до останньої секунди матчу. Нічия з Францією буде для збірної України, як бонус. Потрібно реально оцінювати свої сили, оскільки ми знаходимося в дещо різних вагових категоріях. Тому стратегію потрібно розробляти без цих бонусів. Але нашій команді й поразка може допомогти,

– сказав Попов.

Експерт навів приклад з 2023 року, коли "синьо-жовті" поступилися Італії, але провели якісну гру. Він вважає, що головне зіграти на рівні й це може допомогти в останньому матчі проти Ісландії, який буде ключовим.

"Тоді ця впевненість у своїх силах допомогла команді Сергія Реброва видати безпрограшну серію та вийти до фінальної частини чемпіонату Європи. Щодо прогнозу, я не люблю їх давати. Але давайте сподіватися на нічийну сенсацію", – резюмував Попов.

До слова. Це буде друге очне протистояння між командами в нинішньому відбірковому циклі. В першому турі Україна поступилася французам у Вроцлаві з рахунком 0:2.

Зазначимо, що Сергій Ребров уже визначився з заявкою "синьо-жовтих" на гру з підопічними Дідьє Дешама. До неї не ввійшли два досвідчені лідери, які були під загрозою дискваліфікації.

Як виступає Україна у відборі на ЧС-2026?