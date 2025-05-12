На війні загинув титулований веслувальник, який півтора року вважався зниклим безвісти

З фронту надійшла чергова жахлива звістка для спортивної спільноти. Під час бойового завдання загинув веслувальник Олександр Калиниченко.

З початком повномасштабного вторгнення 12 березня 2022 року Олександр Калиниченко добровольцем пішов до Збройних сил України. Зокрема спортсмен брав участь у боях за Бахмут, пише 24 канал з посиланням Фастівську міську раду.

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Що відомо про Калиниченка

У 1983 році він став чемпіоном Європи серед юніорів у складі каное-сімки. Надалі Олександр здобував нагороди на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

У 1986 році у дуеті з Віктором Ренейським виборов срібну медаль чемпіонату світу у Монреалі. Згодом здобув золото на всесоюзній першості на дистанції 10 000 метрів.Також у 1993 році складі збірної України здобув бронзу чемпіонату світу в Копенгагені у складі каное-четвірки.

Після контузії 4 січня 2023 року продовжив службу у лавах ЗСУ, боронив Україну на Куп’янському напрямку, а з листопада 2023-го – на Запорізькому. 31 травня 2023 року був нагороджений медаллю "За оборону Бахмута".

В кінці 2023 року, після виходу на бойове завдання, боєць перестав виходити на зв’язок. Відтоді вважався зниклим безвісти, однак наразі його загибель підтвердилась.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Олександра Калиниченка. Вічна пам'ять захиснику!