Скандал на ЧС-2026: футболісти Аргентини влаштували політичну провокацію прямо на полі

Після фінального свистка аргентинці розгорнули банер про Мальвінські острови. Жест миттєво викликав бурхливу реакцію через давній територіальний конфлікт.

Збірна Аргентини драматично здолала Англію з рахунком 2:1 та вдруге поспіль вийшла до фіналу чемпіонату світу. Однак після матчу увагу привернув не лише камбек команди Ліонеля Мессі, а й резонансна акція футболістів, передає 24 Канал.

Який банер спричинив резонанс

Одразу після фінального свистка аргентинські гравці підійшли до своїх уболівальників, де розгорнули банер із написом: "Мальвінські острови належать аргентинцям". Плакат, який принесли фанати, спочатку взяв захисник Лісандро Мартінес, після чого півзахисник Джованні Ло Чельсо розгорнув його перед трибуною з аргентинськими вболівальниками.

Акція миттєво стала однією з найобговорюваніших тем після півфіналу. Для Аргентини Мальвінські острови є символом багаторічного територіального спору з Великою Британією, тоді як у британській традиції архіпелаг відомий як Фолклендські острови.

Пізніше півзахисник аргентинської збірної Леандро Паредес підтвердив позицію команди. Коли журналістка нагадала йому про банер, футболіст коротко відповів: "Вони завжди будуть аргентинськими", пише Ole.

Чому ця тема настільки болюча

Фолклендські (Мальвінські) острови перебувають під контролем Великої Британії, однак Аргентина продовжує оскаржувати британський суверенітет над архіпелагом. Територіальна суперечка триває ще з XIX століття.

Найгострішою сторінкою конфлікту стала Фолклендська війна 1982 року. Збройне протистояння розпочалося 2 квітня після висадки аргентинських військ на островах і завершилося 14 червня перемогою Великої Британії. Під час бойових дій загинули 649 аргентинських та 255 британських військовослужбовців, а також троє цивільних мешканців островів.

Саме тому поява такого банера після перемоги над Англією багато хто розцінив як політичний жест і провокацію.