Футболістка збірної України пропустить матч Ліги націй через загибель брата на фронті

Жіноча збірна України з футболу готується до двох матчів Ліги націй проти Чехії. Вони відбудуться 4 та 8 квітня.

На жаль, через трагічні сімейні обставини першу гру точно пропустить захисниця "синьо-жовтих" Любов Шматко. Вона на війні напередодні втратила свого брата, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт.

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Чергова непоправна втрата

Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера жіночої збірної України Володимир П'ятенко. Він висловив підтримку своїй гравчині та сподівається, що вона матиме сили повернутися на другий поєдинок:

"Є горе в сім'ї Любові Шматко. Загинув на війні її брат, який захищав країну, тому вона з Туреччини поїхала в Україну. Хоче побути з родиною. Ми її підтримуємо та чекаємо у збірній, бо і вона потрібна команді.

Тому в першій грі її не буде, але на другу, сподіваюся, вона підійде. Вона сильна, впорається. Співчуття їй та її родині, підтримуємо її та сподіваємося, що все буде добре".

Довідка. Перший матч між збірними України та Чехії відбудеться 4 квітня о 19:00 в Польщі, а другий – 8 квітня о 18:30 у Чехії. Наразі обидві команди після двох турів очолюють турнірну таблицю з максимальною кількістю набраних очок.

Нагадаємо, що восени 2023 року свого брата на війні втратив воротар збірної України Дмитро Різник. Сергій отримав мінно-вибухову травму поблизу села Новоєгорівка Луганської області, яка виявилася несумісною з життям.