Тайсон Ф'юрі відзначився ганебним вчинком, продавшись за російські рублі. "Циганський король" завітав на турнір від IBA, який відбудеться у Стамбулі (Туреччина).

Організаторами змагань виступила Міжнародна боксерська асоціація, яку очолює росіянин Умар Кремльов. Британець активно підтримує IBA, повідомляє 24 канал із посиланням на LuckyPunch.

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Ганебний вчинок Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі активно рекламує проросійську IBA. "Циганський король" просуває Міжнародну боксерську асоціацію у соціальних мережах.

Британський ексбоксер публікує в інстаграмі різні дописи та сторіс, відзначивши організацію, промоушен та особисто Умара Кремльова. Ба більше, Ф'юрі завітав до Стамбула, де 2 липня відбудеться турнір під егідою асоціації.

Тайсон Ф'юрі просуває IBA / Фото з інстаграму "Циганського короля"

Тайсон Ф'юрі також особисто зустрівся з Умаром Кремльовим. "Циганський король" встиг провести битву поглядів з другом Путіна та очільником проросійської Міжнародної боксерської асоціації.

Ф'юрі та Кремльов провели битву поглядів: дивіться відео

Додамо, що не тільки Тайсон Ф'юрі завітав на турнір IBA в Туреччині. У Стамбул прилетіли інші зіркові представники боксу: Дерек Чісора, Теренс Кроуфорд, Роландо Ромеро, Конор Бенн та Джарелл Міллер.

Раніше повідомляли, що Тайсон Ф'юрі може повернутись у ринг лише заради одного бою. "Циганський король" виступив з гучною заявою.