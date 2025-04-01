Боксер трагічно помер після бою, в якому втратив свідомість на ринзі: жахливе відео

Сумна новина сколихнула спортивну спільноту. У віці 40 років помер нігерійський боксер Габріель Оланреваджу.

Сталося це після того, як він втратив свідомість під час бою, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC. Боєць напівважкої ваги змагався з ганцем Джоном Мбангу в поєдинку на арені в Аккрі.

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Як сталася трагедія

За лічені секунди до закінчення третього раунду Оланреваджу несподівано похитнувся та впав на нижній канат. Рефері Річард Амеві негайно викликав медиків.

Боксера після цього доправили в лікарню Корле-Бу. На жаль, через 30 хвилин після прибуття лікарі констатували смерть.

Ганська боксерська асоціація заявила, що Габріель Оланреваджу був визнаний медично придатним Нігерійською радою з боксу. Генсекретар організації Ремі Абодерін описав спортсмена як безстрашного бійця, який помер воїном на рингу та висловив співчуття, пообіцявши підтримку родині загиблого.

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Зазначимо, що Оланреваджу був колишнім національним і західноафриканським чемпіоном у напівважкій ваговій категорії. Він провів 23 поєдинки на професійному рівні, в яких здобув 13 перемог і зазнав восьми поразок, ще два бої закінчились унічию.