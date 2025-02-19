Зіркова біатлоністка задумалася над завершенням кар'єри

Шведська біатлоністка Ганна Еберг зізналася, що задумується над завершенням кар'єри. Спортсменка має інші цілі окрім біатлону.

Титулована біатлоністка Ганна Еберг планує зовсім скоро завершити кар'єру. Це може статися вже після Олімпіади-2026, пише 24 канал з посиланням на Expressen.

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Коли Еберг планує йти з біатлону

Вона сказала, що очевидно, що завершення кар'єри вже близько. Вона починає думати про інші речі, крім біатлону, про які раніше не замислювалася.

Наступна Олімпіада? До неї буде ще чотири роки після Мілана – занадто довго. Я не можу дивитися настільки далеко вперед. З іншого боку, не скажу напевно, що наступний рік буде останнім у моїй кар'єрі,

– сказала Ганна Еберг.

Вона також поділилася, що раніше думала, що побігає ще пару сезонів після Олімпіади-2026. Але таке складно контролювати. Може щось трапиться, що змінить плани.

Відзначимо, що Ганна Еберг є дворазовою олімпійською чемпіонкою та триразовою чемпіонкою світу.