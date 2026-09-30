Росіяни замовили вбивство легендарного чемпіона світу

Шаховий геній Гаррі Каспаров перебуває в опозиції до російського диктаторського режиму. У Кремлі, за інформацією американських спецслужб, намагалися позбутися колишнього чемпіона світу.

Було затримано п'ятьох підозрюваних, які нібито були завербовані для того, щоб здійнити замах на шахіста. Сам Каспаров знав про підготовку нападу і мав посилену охорону, пише 24 Канал.

Росіяни хотіли вбити Каспарова

Американське міністерство юстиції оприлюднило інформацію про мережу російських агентів, які наймали людей для стеження за потенційними жертвами, щоб підготувати вбивства громадських діячів, які підтримують Україну.

Одним зі списку на ліквідацію був видатний шахіст Гаррі Каспаров. Влітку його нібито попередили про те, що може статися замах на його життя, тож опозиціонер вдався до додаткових безпекових заходів.

Один із завербованих отримував від 1000 до 1500 доларів за те, що вів фото та відеозйомку місць перебування потенційної жертви. За виконання самого вбивства йому обіцяли 40 тисяч, але чоловік відмовився робити це сам, тож шукав виконавця.

Змову вдалося розкрити, тож п'ятеро терористів опинилися на лаві підсудних.

Що відомо про Гаррі Каспарова

Гросмейстер має єврейсько-вірменське походження, він народився в Баку. Довгий час вважався найкращим шахістом в історії, поки його не перевершив норвежець Магнус Карлсен.

Каспаров – 13-ий чемпіон світу з шахів, володар восьми титулів на шахових Олімпіадах, 11 разів визнавався найкращим шахістом року, 21 рік очолював рейтинг ФІДЕ з двома невеликими перервами.

У 2005 році завершив кар'єру, щоб присвятити себе політичній та громадській діяльності. Рішуче виступав проти режиму Путіна, був змушений емігрувати. Засудив анексію Криму, війну на Донбасі та повномасштабне вторгнення в Україну.