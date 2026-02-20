Кейн досяг величі Роналду і Мессі: який рекорд підкорився нападнику Баварії
- Гаррі Кейн став третім гравцем у XXI столітті, який реалізував 100 пенальті, приєднавшись до Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.
- Цього сезону Кейн має середній показник понад 1 гол за гру та загалом за кар'єру забив 433 голи в клубних турнірах.
Форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн став лише третьою людиною у XXI столітті, яка досягла унікальної позначки у світовому футболі. До цього подібне вдавалося лише визнаними геніям Кріштіану Роналду та Ліонелю Мессі.
Увійти до трійки обраних Кейну вдалося у матчі Бундесліги з Вердером, який завершився з рахунком 3:0 на користь німецького гранда, а британець реалізував пенальті, пише в інстаграмі Sportkeeda Football.
Дивіться також Роналду вже не топ: названо 100 найкращих футболістів сучасності
Скільки голів з пенальті у Гаррі Кейна?
Влучний удар з позначки у поєдинку з Вердером став для Кейна, за підрахунками експертів, вже 100 реалізованим пенальті. Таким чином англієць став лише третьою людиною у XXI столітті, кому вдалося забити тризначну кількість м'ячів з цього стандартного положення.
Хоча щодо точної кількості є суперечки – наприклад, портал Transfermarkt нарахував у Кейна вже 103 пенальті. Це не змінює самого факту унікального досягнення, яке підкорилося тільки найвидатнішим нападникам нашого часу.
Більше за Кейна з позначки у новітній історії футболу забивали Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. В активі аргентинця 112 покарань, втілених у голи, а португалець є абсолютним лідером з практично недосяжним показником у 181 забитий пенальті.
Які ще досягнення у Гаррі Кейна?
- Цього сезону Кейн утримує неймовірний показник у понад 1 гол в середньому за гру: 26 м'ячів у 22 іграх Бундесліги, 8 голів у 8 матчах Ліги чемпіонів і 6 голів у 4 зустрічах Кубка Німеччини.
- Загалом за кар'єру у Кейна 433 голи в усіх клубних турнірах.
- Гаррі – переможець Бундесліги і Суперкубка Німеччини, а також володар Золотої бутси у Європі.