Англійський нападник Баварії Гаррі Кейн продовжує дивувати вболівальників феноменальною результативністю. В останньому матчі за "пивоварів" бомбардир довів лік голам за німецький гранд до 100.

У матчі 5-го туру німецької Бундесліги, який відбувся 26 вересня, Баварія розтрощила Вердер з рахунком 4:0. Форвард "червоних" Гаррі Кейн відзначився дублем, пише 24 Канал з посиланням на Opta.

Який рекорд побив Гаррі Кейн?

На 45-й хвилині матчу англійський нападник реалізував пенальті, перегравши голкіпера "музикантів" з позначки. А в другому таймі Кейн скористався пасом Луїса Діаса та з близької відстані поцілив у ворота.

Цей гол став 100-м для англійця у футболці Баварії. Кейну знадобилося 104 матчі, щоб оформити першу сотню.

Таким чином, Гаррі Кейн став найшвидшим гравцем, який забив перші 100 голів за один клуб у топ-5 провідних чемпіонатів Європи. 32-річний нападник оновив бомбардирський рекорд, який належав Кріштіану Роналду та Ерлінгу Голанду. Обидва форварди забили по 100 голів у 105 матчах за Реал і Манчестер Сіті.

Топ-5 бомбардирів, які найшвидше забили 100 голів

1. Гаррі Кейн, Баварія – 104 матчі (Бундесліга)

2-3. Кріштіану Роналду, Реал – 105 (Ла Ліга)

2-3. Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті – 105 (АПЛ)

4. Златан Ібрагімович, ПСЖ – 124 (Ліга 1)

5. Кріштіану Роналду, Ювентус – 131 (Серія А)

До слова. Свій наступний матч Баварія зіграє 30 вересня в рамках Ліги чемпіонів проти Пафоса. У цьому турнірі Гаррі Кейн забив 42 голи у 58 матчах.

Як Кейн грає за Баварію?

Гаррі Кейн став гравцем мюнхенської Баварії влітку 2023 року. Лондонський Тоттенхем отримав за свого форварда компенсацію у розмірі 100 мільйонів євро.

У 104 матчах за "пивоварів" Кейн забив 100 голів та віддав 29 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Кейна у 75 мільйонів євро. Його контракт з Баварією завершується 30 червня 2027 року.

У нинішньому сезоні англієць забив вже 15 голів у 8 матчах за Баварію.

