Дали аутсайдеру себе возити: Шотландія у жахливому стилі обіграла Гаїті

Історична подія сталася для збірної Шотландії: вони здобули першу перемогу на Мундіалях за 36 років. Проте до перформансу "тартанової армії" залишається купа запитань.

Суперник у Енді Робертсона і компанії був більш ніж скромний – команда з дев'ятого десятку рейтингу ФІФА. Попри різницю в класі, Гаїті статистично було дуже близьким до сенсації, повідомляє 24 Канал.

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Гаїті – Шотландія 0:1

МакГінн, 28

Шотландці грали у футбол перші пів години матчу, поки потрібно було забивати. А далі стався гол МакГінна – європейці атакували правим флангом, після прострілу у гру вступив воротар гаїтян Джонні Пласід, і м'яч відскочив до гравця Астон Вілли, який чекав в районі одинадцятиметрової позначки. Пробив хавбек невиразно, але цього вистачило, щоб вразити ворота, які голкіпер вже не міг захистити.

А далі тренерський штаб шотландів ухвалив рішення зіграти дуже консервативно і фактично втримати переможний рахунок. Гаїті отримали нагоду атакувати, проте ні контроль м'яча, ні удари не приносили бажаного результату.

Видається дуже дивним, але зрештою одні з абсолютних аутсайдерів усього чемпіонату змогли обійти шотландців як за спробами вразити ворота, так і за часом володіння, і навіть пасів набили більше. От тільки рахунок так і залишився 1:0 на користь команди зі Сполученого Королівства.

Огляд матчу Гаїті – Шотландія від MEGOGO – дивіться відео:

Якої б критики не зазнали шотландці за таку бліду гру, свого вони домоглися: на тлі нічиєї у матчі Бразилії та Марокко саме "тартанова армія" після першого туру очолює турнірну таблицю групи C.