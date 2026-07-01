ЛНЗ ледь не створив головну сенсацію Ліги конференцій: черкасці по пенальті програли Генту

Одразу після жеребкування кваліфікації Ліги конференцій українські вболівальники давали мало шансів на те, що дебютанти єврокубків ЛНЗ зможуть пройти досвідчений бельгійський Гент. Але підопічні Віталія Пономарьова показали, що їх не варто було аж так недооцінювати.

Володарі срібних медалей УПЛ були максимально близько до того, щоб продовжити свій сенсаційний шлях. Черкасці посоромили скептиків, але до третього кваліфай-раунду так і не вийшли, пише 24 Канал.

ЛНЗ – Гент 0:0 (2:4 пен.)

Приємно відзначити, що команда, яка лише 5 років тому набула професійного статусу, нічим не поступалась клубу, що має чималий досвід виступів у євротурнірах, включно з Лігою чемпіонів. За ударами українці навіть перевершили бельгійців в основний час, хоча за спробами у площину воріт був паритет.

От тільки уся ця активність атакувальних ліній обох команд ні до чого так і не призвела. Як і тиждень тому, на табло горіли нулі. В екстратаймах Гент спробував скористатися втомою українців, але, на щастя, в останні хвилини вдалося відбитися. Голкіпер Олексій Паламарчук з двома сейвами – абсолютний герой епізоду.

Справа дійшла до серії пенальті. Таллес реалізував свій удар, Єгор Твердохліб не переграв голкіпера Гента. Данило Кравчук був влучний. Паламарчук майже взяв третій удар. Денис Кузик ледь не зламав поперечину. А бельгійці зрештою так і не хибили.

4:2 по пенальті – Гент вибиває ЛНЗ, але команді Віталія Пономарьова за такий результат точно має бути не соромно.