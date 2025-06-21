Український голкіпер привернув увагу клубу з чемпіонату Франції

Ексголкіпер Динамо Георгій Бущан почав привертати увагу відомих європейських клубів. На його підписання націлився французький клуб.

У січні 2025 року Георгій Бущан переїхав до Саудівської Аравії. Після успішного сезону гравцем зацікавилися клуби європейських чемпіонатів, пише 24 канал з посиланням на RMC Sport.

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Хто зацікавився Бущаном

Український голкіпер увійшов до розширеного списку потенційних трансферів Ніцци. У команді вважають, що він може створити конкуренцію на воротарській позиції і повністю відповідає потребам: фізично міцний, має міжнародний досвід та високу концентрацію.

Представники французької команди вважають перехід Бущана реальним для втілення, оскільки його покупка вийде не сильно затратною для клубу. Наразі портал Transfermarkt оцінює його у 5 мільйонів євро.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Георгій Бущан зіграв 12 матчів, у яких пропустив 24 м'ячі.

Нагадаємо, що українець перейшов в Аль-Шабаб з київського Динамо за 3 мільйони євро.