Зірковий воротар збірної України перейде в Динамо

Динамо опинилося у складній ситуації на воротарській позиції. Відновлення Руслана Нещерета затягується, тому київський клуб шукає варіант із досвідченим голкіпером.

"Біло-сині" можуть повернути Георгія Бущана до закінчення трансферного вікна. Кияни ведуть переговори з Поліссям про оренду досвідченого голкіпера, повідомив телеграм-канал BurBuzz.

Бущан може знову стати воротарем Динамо

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, перехід 32-річного воротаря до колишнього клубу може відбутися до 5 вересня включно.

Наскільки мені відомо, в останній день трансферного вікна кияни домовляються з Поліссям щодо оренди Георгія Бущана. Голкіпер є вихованцем Динамо і готовий підстрахувати рідний клуб, адже відновлення першого номера команди Руслана Нещерета затягується,

– написав Бурбас.

Для Бущана потенційний перехід може стати можливістю знову зіграти за клуб, у якому він провів більшу частину кар'єри. Голкіпер захищав ворота Динамо з 2017 року до початку 2025-го, після чого перебрався до Саудівської Аравії.

У Поліссі Бущан не став основним

У січні 2025 року Бущан перейшов із Динамо до Аль-Шабаба за 3 мільйони євро. В сезоні 2025/26 українець виступав за Полісся на правах оренди, а в липні житомирський клуб викупив його та підписав із воротарем контракт на два роки.

Втім, закріпитися в основному складі Полісся Бущану не вдалося. Тепер же досвід голкіпера може знадобитися саме його колишній команді.

На старті нового сезону Динамо довірило місце у воротах В'ячеславу Суркісу. Молодий голкіпер, однак, припустився кількох помилок, які викликали чимало критики.

Після розгромної поразки від Буковини з рахунком 0:3 легендарний ексгравець і тренер Динамо Йожеф Сабо заявив, що воротарю може знадобитися психологічна допомога.