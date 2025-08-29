Георгій Судаков наближається до зміни клубної прописки. Зовсім скоро український хавбек покине Шахтаря та приєднається до команди з європейського чемпіонату.

Шахтар узгодив з Бенфікою трансфер Георгія Судакова. "Гірники" отримають хороші кошти за перехід 22-річного українського футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Скільки Шахтар отримає за Судакова?

За наявною інформацією, Руї Педро Браз та Даріо Срна домовились про трансфер Георгія Судакова у Бенфіку. "Гірники" отримають від "орлів" 27 мільйонів євро за перехід українського півзахисника.

Також в угоді прописані п'ять мільйонів євро у виглядів бонусів. Крім того, донецький клуб може розраховувати на двадцять відсотків від наступного продажу Георгія Судакова.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомив про те, що Георгій Судаков стане новою десяткою Бенфіки. Трансфер українця у португальський клуб відбудеться найближчим часом.

До слова. Георгій Судаков – вихованець академія Шахтаря. У складі першої команди "гірників" півзахисник дебютував у віці 18 років у матчі з Ворсклою – 24 жовтня 2020 року.

Зазначимо, що у складі Шахтаря Георгій Судаков зіграв у 148 матчах. За цей час український футболіст забив 35 голів та віддав 26 результативних передач. В його активі – два чемпіонства України та два трофеї Кубка України.

Раніше повідомляли про те, що Юхим Конопля може перейти в іспанський клуб вже наприкінці трансферного вікна. Захисником Шахтаря зацікавився багаторазовий переможець Ліги Європи.