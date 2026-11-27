Футболіст збірної України Георгій Судаков зіштовхнувся зі шквалом критики у Португалії: вболівальників обурив звичний післяматчевий ритуал.

У четвер, 26 листопада, Бенфіка дещо несподівано поступилася чеській Вікторії (0:4) під час матчу Ліги Європи у місті Пльзень. Після гри Георгій "вийшов" до уболівальників у власному інстаграм-акаунті.

За що вибачався Судаков

Георгій вийшов на футбольне поле на початку другого тайму, коли його команда уже поступалася з рахунком 0:3. Кардинально допомогти українець не зумів, а господарі поля невдовзі зуміли відзначитись четвертим взяттям воріт.

Після матчу українець обмінявся футболками з півзахисником команди суперника Денісом Вишинським. Фанів "орлів" розізлила усмішка українця під час цього процесу.

Оперативною комунікацією щодо епізоду відзначився і сам український футболіст, який публічно перепросив за власну поведінку.

Прошу вибачення в усіх уболівальників, яких образила моя усмішка під час обміну футболками із суперником після матчу. Моя необдумана реакція не мала нічого спільного з результатом, але я усвідомлюю, що, навіть не маючи такого наміру, припустився неприпустимої помилки,

– написав Судаков.

Зазначимо, що ця поразка стала для Бенфіки першою у поточному сезоні Ліги Європи. Після 5 матчів португальський колектив має 12 очок та посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці.

Що відбувається у кар’єрі Георгія Судакова

У поточному сезоні українець провів за Бенфіку 22 матчі. На його рахунку три забиті м'ячі та дві результативні передачі.

Раніше Георгій порівняв виступи за клуб та збірну України.

Футболіст паралельно займається також і бізнесовими справами. Нещодавно він оголосив про відкриття власного ігрового клубу у Лісабоні.