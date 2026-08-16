"Це все одно, що грати вдесятьох": португальський актор і фанат Бенфіки розкритикував Судакова

Португальський актор і палкий прихильник Бенфіки Жорже Коррула емоційно розкритикував українського футболіста Георгія Судакова. Приводом для його заяви став матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Гартса, який завершився з рахунком 1:1.

На думку Коррули, доля путівки до наступного раунду була вирішена ще у першій грі, де лісабонці розгромили суперника з рахунком 6:1. Його слова наводить португальське видання Record.

Критика Судакова: що сказав Коррула

Тому матч-відповідь мав здебільшого експериментальний характер.

Результат протистояння було визначено ще у першому матчі. Ця ж зустріч дала можливість Марку Сілві зробити висновки та з'ясувати, на яких гравців він може розраховувати,

– зазначив актор.

Коррула відзначив гру двох футболістів лісабонської команди, водночас жорстко розкритикував українського легіонера "орлів" і закликав клуб якомога швидше з ним попрощатися.

За його словами, Самуелю Соарешу та Жозе Нету варто довіряти на всі 100%. Натомість щодо Судакова позиція категорична, українець має залишити команду, оскільки його присутність на полі негативно впливає на колектив.

Безумовно, слід розраховувати на те, що Судаков піде, бо грати з Судаковим – це все одно, що грати вдесятьох,

– заявив Коррула.

Завдяки впевненій перемозі у першому поєдинку Бенфіка без особливих проблем крокує далі єврокубковим шляхом.

Нагадаємо, що Судаков у матчі ЛЄ відіграв 64 хвилини, після чого був замінений. У раунді плей-оф Бенфіка зустрінеться з Орхусом, матчі відбудуться 20 та 27 серпня. Перед цим лісабонський клуб проведе поєдинок 2-го туру чемпіонату Португалії проти Каса Піа 17 серпня.