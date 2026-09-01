"Я так вирішую": тренер Бенфіки зробив жорстку заяву про Судакова

Георгій Судаков не вражає результативністю на старті сезону. Однак наставник Бенфіки Марку Сілва бачить його користь для команди та довіряє футболісту.

Головний тренер лісабонців пояснив, чому Судаков продовжує виходити у стартовому складі попри скромну результативність. Про роль українського хавбека у складі португальського гранда пише видання A Bola.

Сілва не збирається садити Судакова на лаву

Бенфіка демонструє неймовірну результативність на старті сезону – команда забила 30 голів у дев'яти матчах. Водночас на тлі такої продуктивності Судаков має лише одну результативну передачу.

Попри це, українець розпочинав у стартовому складі кожен із цих поєдинків. Після чергового матчу Сілву прямо запитали, чи пов'язана довіра до Судакова з відсутністю в команді іншого футболіста з аналогічним профілем.

Наставник Бенфіки відповів максимально категорично.

Судаков залишається в стартовому складі, тому що я так вирішую,

– заявив тренер.

Сілва наголосив, що оцінює гру українця не лише за голами та асистами. За словами тренера, Судаков отримує довіру завдяки своїй роботі під час тренувань.

Тренер чекає від українця більшої результативності

Водночас португальський фахівець визнав, що Судаков повинен покращувати статистику. На позиції атакувального півзахисника, за його словами, результативні дії мають бути важливою складовою гри.

Це позиція, на якій він має демонструвати статистичні показники, особливо в команді з таким атакувальним потенціалом,

– зазначив Сілва.

Тренер також звернув увагу, що в одному з останніх матчів Судаков влучив у поперечину. На думку наставника, українцю поки просто не вистачає удачі, а його виступи на тренуваннях переконують тренерський штаб продовжувати довіряти футболісту.

При цьому Сілва має альтернативи на позиції "десятки". За його словами, там можуть зіграти Рафа Сілва, Престіанні та Гонсалу Морейра. Однак наразі тренер продовжує робити ставку саме на українця.