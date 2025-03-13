Гол Зінченка може отримати визнання від УЄФА: відео ефектного удару українця

УЄФА опублікувала список результативних ударів, які претендують на звання "Найкращий гол ігрового дня". Одним з номінантів став Олександр Зінченко.

У середу, 12 березня, відбулись матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. В одному з них Арсенал в нічию зіграв з ПСВ з рахунком 2:2.

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УЄФА номінувала Зінченка

УЄФА опублікувала список результативних ударів, які претендують на звання "Найкращий гол ігрового дня". У четвірку кандидатів потрапив захисник Олександр Зінченко, який відкрив рахунок на 6-й хвилині матчу Арсенала з нідерландським ПСВ, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу УЄФА.

Суперниками українця стали нападник Боруссії Дортмунд Максиміліан Баєр, нападник Астон Вілли Марко Асенсіо та нападник ПСВ Кухайб Дріуш.

Голи, які номінувала УЄФА: дивіться відео

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Олександр Зінченко зіграв 17 матчів за Арсенал, у яких забив один гол.