Битва Mercedes і Ferrari: результат Гран-прі Австралії у Формулі-1

Дебютна гонка нового сезону Формули-1 подарувала чимало яскравих подій на старті. Розподіл місць на чолі пелотону вирішили декілька стратегічних рішень.

Шалена перевага в темпі, яку команда Mercedes мала в кваліфікації, виявилася не такою разючою під час Гран-прі. Проте саме німецька стайня оформила дубль на фініші, повідомляє 24 Канал.

Як відбувся старт Гран-прі Австралії?

Улюбленець австралійської публіки Оскар Піастрі навіть не з'явився на стартовій решітці: минулорічний претендент на титул зазнав аварії під час кіл виїзду з боксів, тож не зміг взяти участь у домашній гонці.

Як і обіцяли експерти, ускладнена стартова процедура з прогрівом турбіни спричинила справжній хаос після того, як згасли вогні. Пілоти Скудерії Ferrari буквально злетіли на чільні місця у пелотоні. Шарль Леклер зміг випередити Джорджа Рассела, а Льюїс Гемілтон увірвався до топ-3, скориставшись проблемами у Кімі Антонеллі.

Чому Mercedes випередили Ferrari?

Через технічні проблеми рано зійшов Ізак Аджар – силова установка на боліді Red Bull просто відмовила. Зупинка обабіч траси спричинила віртуальний сейфті-кар, яким скористалися обидва пілоти Mercedes, зробивши піт-стоп. Натомість Ferrari ухвалила стратегічне рішення залишатися в гонці і сподіватися на свіжішу гуму наприкінці – воно виявилося помилковим.

Згодом здалося, що червоній команді дали другий шанс, коли Валттері Боттас також вибув з боротьби, і VSC був оголошений вдруге. Але, як це часто бувало минулоріч, Ferrari не пощастило: стюарди закрили в'їзд на піт-лейн, тож у бокси Леклеру і Гемілтону довелося їхати пізніше.

Через це вони втратили перевагу, а Mercedes двома болідами повернули лідерство і втримали його до фінішу. Джордж Рассел вперше у своїй кар'єрі очолив особистий залік пілотів.

Результати Гран-прі Австралії 2026

1. Джордж Рассел, Mercedes – 25 очок

2. Кімі Антонеллі, Mercedes – 18 очок

3. Шарль Леклер, Ferrari – 15 очок

4. Льюїс Гемілтон, Ferrari – 12 очок

5. Ландо Норріс, McLaren – 10 очок

6. Макс Ферстаппен, Red Bull – 8 очок

7. Олівер Берман, Haas – 6 очок

8. Арвін Ліндблад, Racing Bulls – 4 очки

9. Габріель Бортолето, Audi – 2 очки

10. П'єр Гаслі, Alpine – 1 очко

Не фінішували: Фернандо Алонсо, Валттері Боттас, Ізак Аджар, Оскар Піастрі, Ніко Хюлькенберг