Антонеллі повернувся на переможний шлях: результат Гран-прі Бельгії у Формулі-1

Після феноменальної серії із 5 поспіль перемог італійський вундеркінд команди Mercedes Андреа Кімі Антонеллі три вікенди поспіль не міг піднятися на вершину п'єдесталу пошани. Проте у Бельгії все склалося на користь лідера чемпіонату – і проти інтриги у загальному заліку.

Погода вирішила не втручатися у боротьбу пілотів, тож хмари, які збиралися над автодромом Спа-Франкоршам перед стартом, поступово розійшлися. А от у кого точно не було сонячного настрою – то це у Джорджа Рассела, пише 24 Канал.

Як завершився Гран-прі Бельгії у Формулі-1

Вже перше коло гонки найдовшою трасою чемпіонату добряче вдарило по інтризі у сезоні – Джордж Рассел не поділив трасу з Льюїсом Гемілтоном і опинився у гравії. Під автомобілем безпеки аж два піт-стопи виконав оштрафований на 20 стартових позицій Ізак Аджар – змінив хард на мідіум і знову на хард, щоб далі їхати до кінця.

Свій єдиний піт-стоп під віртуальним сейфті-каром вдалося провести Шарлю Леклеру, що дозволило йому тривалий час очолювати пелотон. Але перевага Mercedes у швидкості все ж далася взнаки. За 10 кіл до фінішу Кімі Антонеллі випередив монегаска і втримав перевагу. Макс Ферстаппен фінішував на подіумі.

Пілоти Макларен програли свої локальні дуелі: Оскар Піастрі втратив четвертий рядок, поступившись Льюїсу Гемілтону, а Ландо Норріс не зміг наздогнати наприкінці Аджара, який продемонстрував прогрес з 21-ого місця до 6-ого.

Результати Гран-прі Бельгії

1. Кімі Антонеллі, Mercedes – 25 очок

2. Шарль Леклер, Ferrari – 18 очок

3. Макс Ферстаппен, Red Bull – 15 очок

4. Льюїс Гемілтон, Ferrari – 12 очок

5. Оскар Піастрі, McLaren – 10 очок

6. Ізак Аджар, Red Bull – 8 очок

7. Ландо Норріс, McLaren – 6 очок

8. Габріель Бортолето, Audi – 4 очки

9. Арвід Ліндблад, Racing Bulls – 2 очки

10. Франко Колапінто, Alpine – 1 очко

У заліку пілотів Гемілтон виходить на друге місце, випереджаючи Рассела на 5 очок. Антонеллі має перевагу над 7-разовим чемпіоном у 45 балів.