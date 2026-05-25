Історичний тріумф Антонеллі та перший подіум Ферстаппена: підсумки Гран-прі Канади

У Монреалі завершився п'ятий етап сезону Формули-1 2026 року. Гонка подарувала вболівальникам запеклу боротьбу, технічні драми та історичний рекорд.

Пілот команди Mercedes Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Канади, здобувши четверту перемогу поспіль. Італієць став першим гонщиком в історії Формули-1, який розпочав кар'єру з чотирьох переможних фінішів, пише 24 Канал.

Як пройшов Гран-прі Канади?

У першій половині дистанції Антонеллі вів запеклу боротьбу зі своїм напарником Джорджем Расселлом. Напрям гонки змінився на 30-му колі, коли Расселл вилетів із траси та зійшов через імовірну поломку мотора. Після цього італійський новачок упевнено контролював заїзд до самого фінішу та збільшив свій відрив у загальному заліку до 43 очок.

Прорив Ферстаппена та успіх Гемілтона

Друге місце на своїй улюбленій трасі виборов Льюїс Гемілтон. Для семиразового чемпіона світу цей срібний фініш став найкращим результатом у складі Ferrari в основних гонках.

Трійку призерів замкнув Макс Ферстаппен, який уперше в сезоні-2026 піднявся на подіум. Чинний чемпіон світу стартував із шостої позиції та зумів прорватися вгору завдяки проблемам конкурентів. Наприкінці дистанції нідерландець влаштував яскраву битву з Гемілтоном за другу сходинку, але поступився. Цей фініш дозволив Максу піднятися на 7 місце в особистому заліку з 43 балами.

Провал McLaren та масові сходи

Етап виявився вкрай невдалим для команди McLaren. Через ризикований вибір гуми на старті обидва пілоти були змушені завчасно поїхати на піт-стоп. У підсумку Оскар Піастрі фінішував лише 11-м, а чинний чемпіон світу Ландо Норріс узагалі не доїхав до фінішу.

Загалом із 22 пілотів клітчастий прапор побачили лише 16. Окрім Расселла та Норріса, дистанцію достроково завершили: