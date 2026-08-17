Хочуть "вправити мізки" українцям: гравці Жирони просять клуб продати Циганкова і Ваната

У Жироні спалахнув серйозний конфлікт за участю українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната. Лідери команди нібито вимагають продати футболістів.

За інформацією іспанського видання AS, частина футболістів Жирони незадоволена поведінкою гравців, які не хочуть залишатися в команді після її вильоту до Сегунди. Серед них називають Циганкова та Ваната, а також кількох інших футболістів.

Українці не хочуть грати за Жирону

Повідомляється, що лідери роздягальні вже зверталися до керівництва клубу з проханням продати гравців, які, на їхню думку, демонструють небажання виступати за Жирону. Водночас менеджмент не поспішає погоджуватися: клуб хоче отримати за українців пристойні гроші, але вигідних пропозицій наразі немає.

На цьому тлі Циганков і Ванат, а також Донні ван де Бек та Аззедін Унахі, нібито відмовилися виходити на поле у матчі першого туру Сегунди проти Леганеса.

Один із близьких до клубу вболівальників Іван Кірос Руїс заявив, що кілька ключових футболістів роздягальні були "шалені від люті". За його словами, дехто навіть хотів "вправити мізки" українцям.

Me consta que el cabreo de varios pesos pesados del vestuario es monumental.

A alguno no le faltaron ganas de hundirles la cabeza a estos dos. https://t.co/UwwB1LeyjL — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) August 17, 2026

У роздягальні сталася бійка

Ситуація, за даними AS, отримала ще більш скандальне продовження. Після завершення матчу в роздягальні Жирони нібито сталася бійка, учасником якої, серед інших, був Віктор Циганков та один із представників медичного штабу.

Іспанські журналісти стверджують, що ще кілька тижнів тому після розмови з Кіке Альваресом Циганков дав зрозуміти: його думки вже не пов'язані з Жироною, і він не хоче потрапляти до складу.

Однак перед стартовою грою чемпіонату українець близько опівночі отримав повідомлення про включення до заявки на матч із Леганесом. Це неабияк розлютило футболіста, після чого напруга в команді нібито вибухнула.

Іспанський журналіст Альберт Ісерн назвав поведінку кількох футболістів "цирком". Особливо він відзначив реакцію лідерів команди, які залишаються відданими Жироні, попри можливий трансфер, зокрема Арнау Мартінеса.