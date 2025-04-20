Закрив поразку: український "Цвях" знищив суперника на вечорі боксу в США

Олександр Гвоздик повернувся у ринг після довготривалої перерви. Український "Цвях" в ніч з 19 на 20 квітня бився в межах вечора боксу в Оушенсайді, що у Каліфорнії, Сполучені Штати Америки.

Поєдинок відбувся в андеркардіпротистояння між Габріелою Фундорою та Мерилін Амаї. За регламентом бій Гвоздик – Голлавей мав тривати вісім раундів, пише 24 канал.

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Без шансів для Голлавея

Олександр Гвоздик активно розпочав бій, змусивши Ентоні Голлавея працювати другим номером. Американський боксер відповідав на комбінації "Цвяха" лише поодинокими ударами.

Другий раунд пройшов за тим самим сценарієм. Олександр Гвоздик продовжив домінувати та рефері навіть довелось підняти капу Голлавея, яка впала на канвас.

У третьому раунді американець притиснувся до канатів, чим вдало скористався український боксер. "Цвях" зміг відправити суперника двічі у нокдаун.

Після другого нокдауну рефері вирішив зупинити бій. У підсумку Олександр Гвоздик здобув дострокову перемогу над Ентоні Голлаваєм у третьому раунді поєдинку.

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Таким чином "Цвях" реабілітувався за поразку від Давіда Бенавідеса минулого року. Український боксер записав на свій рахунок 21 перемогу у 23 поєдинках у професійному ринзі.