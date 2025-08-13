Андрій Лунін у літнє трансферне вікно мав декілька варіантів продовження кар'єри. Проте український голкіпер врешті-решт вирішив залишитися в Реалі.

Очікувалося, що в нього буде критично мало ігрової практики через позицію Хабі Алонсо. Той не любить робити ротацію воротарів, але напередодні з'явилися позитивні новини для Андрія Луніна, повідомляє 24 Канал із посиланням на Defensa Central.

Читайте також Відомі плани російського воротаря ПСЖ після трансферу Забарного

Що очікує Луніна в новому сезоні?

За інформацією іспанських ЗМІ, головний тренер "вершкових" провів розмову з основним голкіпером команди Тібо Куртуа. 43-річний наставник попередив бельгійця, що він не буде незамінним у наступному сезоні.

Хабі Алонсо задоволений роботою Андрія Луніна та планує давати йому ігровий час. Крім того, іспанський фахівець вважає, що Тібо Куртуа потребує більше відпочинку через його м'язові травми.

Від цього, на думку тренера Реала, виграють обоє воротарів. Бельгієць буде краще підходити до ключових матчів сезону, а українець – прогресуватиме через практику в поєдинках.

До слова. 12 серпня Андрій Лунін уперше зіграв під керівництвом Хабі Алонсо. Він взяв участь у товариському матчі з Тіролем, вийшовши на заміну на 61-й хвилині та залишив свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що напередодні дружина українського воротаря приголомшила підписників фотографіями з відпочинку.