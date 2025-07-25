Можливий суперник Усика вшанував пам'ять легенди реслінгу Халка Хогана

Цього тижня світ спіткала сумна звістка. На 72-му році життя помер легендарний реслер та відомий актор Халк Хоган.

Джейк Пол не залишився осторонь та відреагував на смерть Халка Хогана. Блогер та боксер зі США опублікував допис у соціальній мережі Х, вшанувавши пам'ять легенди, повідомляє 24 канал.

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Як Пол відреагував на смерть Хогана?

Джейк Пол відреагував на смерть Халка Хогана, опублікувавши відповідний допис у соціальних мережах. Американський блогер та боксер відзначив великий внесок легендарного реслера у спорт.

Спочивай з миром, легендо. Завжди буду цінувати твої добрі слова і підтримку. Халк Хоган приніс WWE в маси. Спи спокійно,

– написав Пол.

Нагадаємо, що Джейк Пол може побитись з Олександром Усиком. Ходили чутки, що американський блогеро та український чемпіон зустрінуться в октагоні, де проведуть бій за правилами ММА.

Досягнення Халка Хогана

Халк Хоган був шестиразовим чемпіоном WWE та WCW у важкій вазі. Легенда реслінгу двічі перемагав у Королівській битві.

У 2005 році Хогана був введений до Зал Слави WWE, а також Про-реслінгу у 2003 році.

Раніше повідомляли про те, що Джейк Пол кинув виклик Олександру Усику після того, як український боксер здолав Даніеля Дюбуа у реванші. Американський блогер та Король хевівейту навіть провели битву поглядів.