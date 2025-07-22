Шовковський розповів про кадрові втрати Динамо перед грою Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 липня, Динамо зіграє перший офіційний матч у сезоні-2025/2026. Нову кампанія кияни розпочнуть поєдинком другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс.

Напередодні цієї гри відбулася традиційна пресконференція за участі головних тренерів. На ній Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.

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Що сказав Шовковський перед матчем ЛЧ?

Наставник "біло-синіх" розповів, що думає про суперника. Він виділив тренера та тактичну грамотність мальтійців, які здійснили камбек проти Жальгіріса у попередньому колі відбору.

Одна з сильних сторін нашого суперника – це італійський тренер, який очолює команду. Хамрун Спартанс тактично будує свою гру доволі грамотно – це показав матч-відповідь, у якому вони повністю "знищили", діяли агресивно, великими силами, використовували багато флангових атак. Думаю, таку ж гру можна очікувати й проти нас,

– сказав тренер Динамо.

Також Олександр Шовковський розповів про кадрову ситуацію у своїй команді. Він заявив, що двоє гравців не зможуть допомогти Динамо у матчі проти Хамрун Спартанс через травми:

"На жаль, у нас точно є дві втрати – це Валентин Рубчинський, який не зможе нам допомогти, та Анхель Торрес, який теж зазнав ушкодження, йому потрібен час. Тому саме вони не потрапили до заявки на ці кваліфікаційні матчі. Решта гравців перебувають у нормальному стані та готуються до гри".

Довідка. Матч Хамрун Спартанс – Динамо розпочнеться о 20:00 за київським часом. Він буде доступний для перегляду на декількох платформах, зокрема, й у вільному доступі.

Нагадаємо, що напередодні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Потенційним суперником "біло-синіх" є переможець пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).