Непереможний чемпіон епічно нокаутував жертву Ломаченка

У ніч на 15 червня відбувся вечір боксу у Нью-Йорку. Річардсон Хітчінс провів захист титулу проти Джорджа Камбососа.

Американський чемпіон Річардсон Хітчінс провів ефектний захист титулу. Він одним потужним ударом змусив рефері зупинити бій, завершивши поєдинок Джорджа Камбососа, пише 24 Канал.

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Знищив у передостанньому раунді

Поєдинок у "Madison Square Garden" завершився впевненою перемогою американця. Хітчінс із перших хвилин захопив ініціативу і планомірно нарощував свою перевагу. Камбосос намагався вести бій на ближній дистанції, однак поступався у швидкості та точності.

У восьмому раунді Хітчінс потужним ударом у корпус відправив австралійця в нокдаун. Камбосос підвівся, але рефері зупинив бій, визнавши його нездатним продовжувати. Таким чином, Річардсон Хітчінс здобув переконливу перемогу та успішно захистив чемпіонський пояс.

Для Річардсона Хітчінса це був перший захист титулу IBF у першій напівсередній вазі.

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Довідка. Джордж Камбосос у травні 2024 року провів бій з Василем Ломаченком. Тоді він також програв нокаутом.

Цікаво, що боксер напередодні бою з українцем найняв російського тренера і неодноразово тренувався на фоні російського прапора.