Проігнорував збірну та відмовився від громадянства: український хокеїст гратиме за Польщу

Український нападник Микита Панасюк вирішив змінити громадянство. 17-річний уродженець Дніпра отримав запрошення захищати кольори збірної Польщі.

Український нападник Микита Панасюк офіційно змінив громадянство. Відповідний запит нещодавно надійшов у Федерацію хокею України від польських колег, пише 24 Канал з посиланням на ФХУ.

Читайте також Трамп підтримав ідею Путіна організувати матчі у США та Росії

Панасюк відмовився від українського паспорта

17-річний Микита Панасюк є вихованцем ДЮСШ Ягуар з Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав до Польщі. Починаючи з сезону 2022/23 виступав за команду Напшуд U-16 у чемпіонаті Польщі.

Вже другий сезон поспіль Панасюк виступає за команду U-18 та за основний склад у Першій лізі чемпіонату Польщі.

Влітку 2024 року 17-річний уродженець Дніпра отримав виклик до збірної України для участі в міжнародному турнірі. Однак Панасюк відмовився їхати в табір "синьо-жовтих".

Зазначимо, що юнацька збірна України за підсумками торішнього чемпіонату світу посіла 12 місце у світовому рейтингу. "Синьо-жовті" зайняли друге місце в дивізіоні 1А. Тоді як збірна Польщі посідає 23 позицію завдяки перемозі в дивізіоні 2А.

Раніше ми повідомляли про реакцію Домініка Гашека на політику Дональда Трампа. Легенда НХЛ закликав покарати винних у вбивстві українців.