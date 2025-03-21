Хорватія сенсаційно нагнула Францію на чолі з Мбаппе у першому чвертьфіналі Ліги націй

У четвер, 20 березня, відбувся один із центральних чвертьфіналів Ліги націй Хорватія – Франція. Господарі першого поєдинку несподівано святкували перемогу.

Хорватія – Франція 2:0

Голи: Будімір, 26, Перішич, 45+1

Нереалізований пенальті: Крамарич, 8 (Хорватія)

Вже на старті матчу господарі отримали чудовий момент, аби відкрити рахунок. Арбітр вказав на 11 метрів. Пенальті взявся виконувати Крамарич, але не реалізував 11-метровий. Хорватія змарнувала 100-відсотковий момент, інформує 24 Канал.

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Із того часу минуло 18 хвилин, коли хорвати вже із гри розмочили нулі на табло. Будімір вивів "шашкових" уперед 1:0.

Ще до перерви хорвати подвоїли свою перевагу на табло. Рахунок 2:0 зробив досвідчений 36-річний форвард ПСВ Перішич. Іван встановив остаточний рахунок першого тайму.

Якщо у першому таймі активніші були господарі поля, то друга частина матчу була за французами. У другі 45 хвилин гості завдали аж 11 ударів у бік воріт Ліваковича, із них лише три були у рамку хорватських володінь.

Однак ні старання Мбаппе, ні його одноклубників не перетворились бодай у гол престижу для гостей.

Фінальний свисток зафіксував домашню перемогу Хорватії з рахунком 2:0. Матч-відповідь у Франції відбудеться 23 березня.

Відеоогляд матчу Хорватія – Франція