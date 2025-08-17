У ніч з 16 на 17 серпня у Саудівській Аравії відбувся грандіозний вечір в боксу. В одному з поєдинків Філіп Хргович бився проти Девіда Аделеє.

Бій між хорватом та британцем тривав усю дистанцію у 10 раундів. Боксери влаштували божевільну рубку з розсіченнями, нокдауном, але переможцем став лише один, пише 24 канал.

Як завершився бій Хргович – Аделеє?

Філіп Хргович на старі поєдинку отримав розсічення, але продовжив бій. Хорватський боксер, не дивлячись на пошкодження, повністю контролював поєдинок з Девідом Аделеє.

Хргович у восьому раунді поєдинку завдав потужного удару, відправивши Аделеє у нокдаун, після чого британець ледве піднявся, але зміг продовжити бій. Ба більше Девід на деякий час перехопив ініціативу і почав бити Філіпа.

Однак Хргович встояв на ногах. У результаті хорватський боксер переміг британця одноголосним рішенням суддів – 98:91, 99:90, 99:90.

Хргович відправив Аделеє в нокдаун: дивіться відео

Аделеє перехопив ініціативу: дивіться відео

Зазначимо, що Філіп Хргович захистив титул WBO International у хевівейті. Боксер з Хорватії також завоював вакантний чемпіонський пояс WBA Continental Gold.

Цікаво. Філіп Хргович за свою кар'єру зазнав лише однієї поразки у професійному ринзі. У червні минулого року Даніеля Дюбуа нокаутував хорвата у восьмому раунді.

Раніше повідомляли, що Дмитро Рибалка опинився у нокауті у бою на Гран-прі WBC у Саудівській Аравії. Український боксер зазнав нищівної поразки.