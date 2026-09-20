Суркіси ухвалили остаточне рішення щодо двох кандидатів у тренери Динамо

Довіра керівництва київського Динамо до Ігоря Костюка не безмежна: триває пошук заміни тренеру на випадок подальших невдач. Двох кандидатів, імена яких фігурували у ЗМІ, не захотіли бачити на чолі команди власники Ігор та Григорій Суркіси.

Як стало відомо проєкту "ТаТоТаке", список потенційних наступників Костюка скоротився на дві позиції. Не будуть тренувати київський гранд один українець та один іноземець, пише 24 Канал.

Хто не буде тренером Динамо

Керівники Динамо не пропонуватимуть контракт головного тренера поляку Мацею Кендзьореку та колишньому гравцю київського клубу і збірної України Сергію Кравченку.

Обидва, за інсайдерською інформацією, вважаються братами Суркісами недостатньо "крутими" спеціалістами для того, щоб очолити Динамо.

Кендзьорек наразі працює у клубі асистентом Ігоря Костюка з аналізу гри суперників. Ще раніше журналісти стверджували, що президент Динамо загалом високо оцінює роботу поляка, але не планує його підвищення хоча б через відсутність власного штабу.

Що ж до Кравченка, то його кандидатуру власникам запропонував Андрій Ярмоленко, який вже готується до переходу на посаду спортивного директора Динамо. Легенда клубу переконаний, що його колишній партнер по команді вже досяг того рівня, коли може бути не тільки асистентом у Руслана Ротаня, але й самостійним тренером. Але у Григорія та Ігоря Суркісів не було впевненості, що Кравченко зможе поліпшити результати киян.

Чи може залишитись Костюк

Цілком ймовірно, що з поступовим виходом Динамо із серії втрат очок у керівництві все ж вирішили не поспішати з кадровими рішеннями та дочекатися зимової павзи або навіть завершення сезону. Принаймні після перерви на матчі збірної Ігор Костюк все ще має бути головним тренером.

Великою перевіркою стане для нього поєдинок із Шахтарем в 1/8 фіналу Кубка України, який відбудеться орієнтовно 27-29 жовтня. Виліт з турніру, перемога в якому минулого сезону принесла Динамо путівку в єврокубки, може поставити крапку в роботі Костюка.