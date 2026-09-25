"З ним цікаво": Георгій Єрмаков віддав належне тренеру воротарів збірної України

У збірній України вперше за довгий час є сильна конкуренція на позиції воротаря – Анатолію Трубіну бракує ігрової практики у клубі, що створює шанси для Дмитра Різника та Георгія Єрмакова. Представник ФК Харків поділився тим, що відбувається у головній команді.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Єрмаков відповів на запитання щодо відносин з партнерами по позиції, а також прокоментував роботу з Рустамом Худжамовим, який в команді Андреа Мальдери відповідає за голкіперів.

Здорова конкуренція

Георгій Єрмаков, який вдруге включений до списку гравців збірної України, заявив, що дебютувати на полі у футболці з тризубом – це його велика мета та мрія. Проте він усвідомлює, що це може статися пізніше, адже на позиції стража воріт є інші сильні футболісти – Анатолій Трубін і Дмитро Різник.

Конкуренція, безумовно, є — у збірній інакше бути не може. Але вона здорова. Зрештою, у всіх нас одна мета — результат збірної України,

– відзначив Єрмаков.

Робота з Рустамом Худжамовим

Харизматичний та вимогливий Рустам Худжамов наразі посідає у тренерському штабі місце наставника воротарів. Як зізнався Єрмаков, працювати з ексголкіпером Шахтаря та Маріуполя – це справді цікавий досвід.

Він сам пройшов великий шлях як воротар і добре розуміє нашу позицію не тільки з тренерської точки зору. У нього є свої вимоги та підхід до роботи. У збірній загалом дуже високий рівень тренувань,

– підкреслив воротар ФК Харків.

Свій шанс Єрмаков може отримати вже в першому матчі Ліги націй проти Угорщини – Андреа Мальдера включив його до заявки на поєдинок.