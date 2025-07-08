Загибель Діогу Жоти: іспанська поліція розповіла нові деталі трагічної ДТП

Вранці 3 липня футбольний світ сколихнула трагічна звістка. У моторошненій ДТП загинув Діогу Жота та його брат.

Іспанська поліція встановила нові деталі загибелі Діогу Жоти. Правоохоронці встановили, хто з загиблих був за кермом автомобіля, пише 24 Канал з посиланням на SkyNews.

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Нові деталі аварії

Іспанська поліція заявила, що всі наявні на цей момент докази свідчать, що за кермом автомобіля перебував саме Жота.

Правоохоронці також вважають, що машина рухалася з істотним перевищенням дозволеної швидкості на автомагістралі. Аварія сталася о 00:30 за місцевим часом у четвер на трасі A-52, у муніципалітеті Сернаділья, провінція Самора.

У заяві Цивільної гвардії Самори уточнюється, що триває аналіз, зокрема, слідів шин. Повний звіт ще готується і після завершення буде переданий до суду Пуебла-де-Санабрія.

Цікаво. Ліверпуль ухвалив рішення довічно закріпити за Діогу Жотою 20-й номер. Таким чином у клубі вирішили вшанувати пам'ять про загиблого футболіста.

Нагадаємо, що у Ліверпуль Діогу Жота перейшов у 2020 році. За цей час він відіграв 182 матчі, оформивши 65 голів і 26 асистів.