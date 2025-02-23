"Погано для Дюбуа": інсайдер розкрив ім'я наступного суперника Усика

Авторитетний інсайдер Аріель Хельвані висловився щодо протистояння Джозефа Паркера та Мартіна Баколе. У підсумку він назвав майбутнього суперника Олександра Усика.

В ніч на 23 лютого (по Києву) відбувся бій Джозефа Паркера та Мартіна Баколе, який замінив Даніеля Дюбуа. Новозеландець нокаутував свого суперника і здобув перемогу в бою.

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Хто може стати наступним суперником Усика

Інсайдер розповів, що щасливий та задоволений результатом. Йому було трохи некомфортно, коли Мартін пропустив так багато ударів з огляду на його стан, пише 24 канал з посиланням на соцмережі Аріеля Хельвані.

Джозеф здобув перемогу, а його суперник – любов вболівальників. Наступний бій Усик – Паркер. Новозеландець заслужив на цей бій. Я розумію, що це погано для Дюбуа, але українець може домовитися з британцем та перенести їхній поєдинок на іншу дату,

– сказав інсайдер.

Він також додав, що історія Паркера настільки гарна, що він має зустрітися з українцем, поки той не надумав піти з боксу.

Нагадаємо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа, однак поки не відомо, чи протистояння відбудеться.