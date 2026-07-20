Іспанія – чемпіон світу з футболу

Іспанія та Аргентина зіграли вирішальний матч чемпіонату світу-2026. Команди ніколи раніше не зустрічалися у плей-оф, а з часу минулої гри на Мундіалі минуло 60 років.

Матч супроводжувало яскраве шоу за участю зірок як до гри, так і під час перерви. А от на полі тривалий час було більше нервів та боротьби, ніж феєричного футболу, пише 24 Канал.

Іспанія – Аргентина 1:0

Голи: Торрес, 106

Перший тайм став розчаруванням для тих, хто прагнув бачити багато гостроти і момент за моментом біля воріт обох команд. Якщо іспанці ще намагалися створювати щось поблизу чужого штрафного, то Аргентина провела, мабуть, найбільш слабку сорокап'ятихвилинку за весь турнір.

В "альбіселесте" до перерви нарахували аж нуль ударів і 0 xG. Практично непомітним був Мессі, якого "з'їв" Родрі. Натомість в іспанців старався Ямаль, чий фланг особливо в перші 15-20 був головним напрямком атак "Фурії Рохи". Також запам'ятались спроби Оярсабаля і Кукурельї.

Друга половина не принесла полегшення аргентинцям. Паредес, вийшовши з лави запасних, одразу спровокував на полі сутичку і підсів на "гірчичник". Навіть години не провів на полі Монтьєль. А загалом Ліонель Скалоні використав усі заміни незвично рано – до 70-ої хвилини.

Іспанія продовжувала набивати статистику ударів у площину, але м'яч, наче намагнічений, летів у рукавички Еміліано Мартінесу.

Вже у доданий арбітром Славко Вінчичем час Енцо Фернандес дуже грубо зіграв проти Кубарсі, за що цілком заслужено побачив перед собою другу жовту картку. Овертайми аргентинцям доводилося проводити в меншості.

Ніко Вільямс зміг нарешті пробити Еміліано Мартінеса, але рефері не зарахував це взяття воріт через фол в атаці.

А на старті другого екстратайму іспанці нарешті дотиснули. Ніко Вільямс скинув головою після навісу, а Ферран Торрес з малої відстані просто увігнав м'яч у сітку без шансів для Мартінеса.

Іспанія – Аргентина 1:0, гол Торреса – дивіться відео від MEGOGO

Форвард ще й намагався оформити дубль, але його вихід сам на сам, хоч і завершився м'ячем у сітці, але був з офсайдом.

1:0 у підсумку – як і в 2010-ому році, Іспанія здобуває у фіналі мінімальну перемогу в овертаймі. Чемпіон Європи стає водночас і чемпіоном світу.