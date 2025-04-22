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Sport News 24 Бокс Ексчемпіон світу назвав майбутнього суперника переможця бою Усик – Дюбуа
22 квітня, 19:26
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Ексчемпіон світу назвав майбутнього суперника переможця бою Усик – Дюбуа

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Дюк Маккензі назвав майбутнього суперника переможця бою Усик – Дюбуа, який може стати Джозеф Паркер.
  • Бій Усик – Дюбуа відбудеться 12 липня на "Вемблі".
  • Даніеля Дюбуа можуть зобов'язати провести обов'язковий бій проти Дерека Чісори для захисту своїх титулів.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Дюк Маккензі назвав боксера, який стане майбутнім суперником Олександра Усика або Даніеля Дюбуа. Він зробив очевидний вибір.

The Ring нещодавно оголосили дату другого протистояння Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Бій має відбутися 12 липня на "Вемблі".

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Хто стане наступним суперником переможця

Маккензі назвав одного з непереможних боксерів, який у майбутньому зможе зустрітися з переможцем протистояння Усик – Дюбуа, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT Boxing.

Звичайно, Паркеру не пощастило, але йому водночас і пощастило, бо без сумніву він поб'ється з переможцем реваншу Усик – Дюбуа. Не думаю, що будуть аргументи проти,
– сказав Дюк Маккезі.

Довідка. Даніеля Дюбуа мають зобов'язати провести обов'язковий бій проти Дерека Чісори для захисту своїх титулів.

Нагадаємо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі "Динаміт" кинув виклик Олександру Усику і той погодився на реванш.