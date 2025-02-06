Молодіжна збірна України отримала своїх суперників на відборі на Євро-2027

Збірна України U-21 дізналася своїх майбутніх суперників на відборі на чемпіонат Європи-2027. "Синьо-жовті" протистоятимуть чотирьом командам.

У березні 2025 року розпочнеться відбір на Євро-2027. Збірна України вже отримала своїх майбутніх суперників, пише 24 канал.

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Суперники України на відборі

Перед жеребкуванням Україна потрапила до першого кошику команд. Це сталося завдяки виходу на два останні молодіжні Євро — у 2023 та 2025 роках.

Україна потрапила в групу H, де зустрінеться з Хорватією, Угорщиною, Туреччиною та Латвією.

Матчі відбору відбудуться в період з березня 2025-го по жовтень 2026-го. Плей-оф для чотирьох команд, які посядуть друге місце в групі пройде в листопаді.

Відзначимо, що перший тур відбудеться з 17 до 25 березня 2025 року.