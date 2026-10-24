У Франції назвали переможця "Золотого м'яча" – його знає весь світ

Відлік часу до церемонії "Золотий м'яч-2026" можна вести вже навіть не на дні, а на години. Чим ближче мить оголошення імені найкращого гравця світу, тим гарячішою є інтрига.

Результати голосування вже відомі організаторам, а журналісти починають змагатися в інсайдах. Дехто вже навіть наважився оголосити переможця, пише 24 Канал.

Переможець Ballon d'Or вже відомий

France Football намагається зберегти у таємниці підсумки голосування, але запобігти витокам не вдалося. Про переможця вже знає інсайдер з видання-конкурента L'Equipe Лоїк Тазі.

Володарем "Золотого м'яча-2026" стане футболіст, ім'я якого знає уся планета,

– написав журналіст у своїх соцмережах.

Користувачі інтернету вже намагаються розтлумачити це повідомлення. Хтось припускає, що Ballon d'Or вчергове дістанеться Ліонелю Мессі: мовляв, а хто ж ще зі списку номінантів є настільки популярним, щоб про нього міг говорити кожен, навіть далекий від футболу?

Водночас популярність таких гравців як Кіліан Мбаппе, Гаррі Кейн чи Ламін Ямаль також вже давно вийшла за межі лише футбольної спільноти. Особливо в цьому плані "розкрученим" є іспанський вундеркінд, який став цьогоріч чемпіоном світу і просто зараз багатьма вважається найкращим гравцем планети завдяки блискучим виступам у складі Барселони.

Чи справді "Золотий м'яч" виграв Гаррі Кейн

Трохи менше під опис "знає увесь світ" підходить Гаррі Кейн, хоча зірковий статус форварда збірної Англії не викликає сумнівів. За інсайдерською інформацією, йому вже повідомили, що він стане переможцем, і запросили на спеціальну таємну фотосесію.

Втім до таких повідомлень все ще варто ставитися скептично – бо остаточну відповідь ми дізнаємося лише у понеділок під час церемонії у Лондоні.