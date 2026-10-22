В Англії сказали, хто виграє "Золотий м'яч": це не Мессі чи Мбаппе

Уже в понеділок 26 жовтня світ дізнається ім'я володаря "Золотого м'яча". Версій того, хто ж стане найкращим футболістом планети, існує дуже багато.

Зокрема, після матчу проти Баварії в Лізі чемпіонів гравець лондонського Арсеналу в коментарі для TNT Sports сказав, хто, на його думку, найбільше заслуговує на "Золотий м'яч". Своїм фаворитом англієць обрав не Кіліана Мбаппе та не Ліонеля Мессі.

Кого Райс вважає головним претендентом на "Золотий м'яч" 2026

Хавбек лондонського Арсеналу заявив, що вважає Гаррі Кейна головним фаворитом на здобуття "Золотого м'яча" у 2026 році. На думку футболіста, його співвітчизник є найкращим футболістом планети саме зараз.

Його статистика говорить сама за себе. Він просто неймовірний. Такий талановитий гравець. Це щось неймовірне,

– зазначив футболіст "канонірів".

Він додав, що у матчі проти британців Кейн зіграв просто дивовижно. Він віддав пас на перший гол, а потім реалізував пенальті.

"Золотий м'яч" 2026 буде вручений найкращому футболісту за підсумками минулого сезону. В англійця в тому сезоні просто топові показники. На клубному рівні Кейн відіграв 51 матч, у яких забив 61 гол і віддав 7 асистів.

На чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці він став бронзовим призером у складі збірної Англії. У 7 матчах за "трьох левів" Гаррі забив 7 голів і віддав 1 результативну передачу.

Що відомо про церемонію вручення "Золотого м'яча" 2026

Цього року церемонія вручення "Золотого м'яча" змінила локацію. Раніше нагороду вручали в Парижі, але нині це відбудеться в Лондоні. Так організатори хочуть вшанувати пам'ять першого володаря нагороди англійця Стенлі Метьюза, який отримав "Золотий м'яч" у 1956 році.

Цікаво, що деякі джерела повідомляють, що Гаррі Кейн уже знає про те, що саме він здобуде "Золотий м'яч" 2026 року. Гравцю Баварії вже нібито повідомили навіть про офіційну фотосесію, яка відбудеться ще до церемонії вручення нагороди.