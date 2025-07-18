У Малі ліквідували тренера російського боксера Повєткіна: ГУР повідомило деталі

В Малі ліквідовано воєнного злочинця та тренера російського боксера Повєткіна. Він належав до терористичної організації та брав участь у війні проти України.

З африканської країни Республіка Малі надійшли приємні новини. Як стало відомо 24 Каналу з джерел у ГУР, було знищено терориста Ігоря Нестерова.

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Як помер Нестеров?

Росіянин був найманцем ПВК "Вагнер", а також тренером відомого російського боксера Олександра Повєткіна. Джерела в українській розвідці повідомляють, що Нестерова було вбито під час виконання ним "бойового завдання" на Північному-заході Африки.

Раніше "вагнерівці" заявляли, що вони виконали свою місію в Малі. Проте навіть після цього вони продовжують нести втрати на території африканської республіки.

Нагадаємо, що Ігор Нестеров від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну також брав участь у бойових діях проти нашої країни. Він позував на фото разом з іншими російськими окупантами.

Війну проти України також підтримав і сам Повєткін, який є найбільш відомим вихованцем Нестерова. Нагадаємо, що росіянин завершив професійну кар'єру у 2021 році.