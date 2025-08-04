Кривбас і кілька українських футбольних клубів отримали бронювання своїх гравців від мобілізації. Однак навіть це не врятувало клуб від втеч гравців.

19-річний воротар Кривбаса Ігор Омельченко зник після тренувальних зборів у Словенії. Футболіст не повернувся з командою до України й уже тиждень не виходить на зв’язок, пише 24 Канал з посиланням на Ігоря Бурбаса.

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Футболіст не повернувся в Україну

Зазначається, що голкіпер не знав про, що у клубу є бронювання на своїх гравців.

Але, наскільки я розумію, посеред зборів людина десь зникла, не вийшла на зв’язок. Лунає така інформація, що футболіст навіть готовий завершити кар'єру. Він готовий пожертвувати контрактом з Кривбасом, попри санкції які можуть бути до нього застосовані,

– сказав Ігор Бурбас.

Футбольний клуб Кривбас підтвердив, що Ігор Омельченко самовільно залишив команду під час навчально-тренувального збору в Словенії та не повернувся до України разом із рештою гравців. Попри спроби зв’язатися з воротарем, він відмовився повертатися до клубу.

У Кривбасі повідомили, що продовжують вживати всіх необхідних заходів для врегулювання ситуації, зокрема співпрацюють із відповідними структурами. Про інцидент також було офіційно поінформовано Українську Прем’єр-лігу.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ігор Омельченко зіграв 25 матчів за юнацьку команду Кривбаса.

Нагадаємо, що український воїн з позивним "Монах" взяв участь у презентації форми клубу УПЛ.