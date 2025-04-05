"Український Халк" у важкому бою поступився дворазовому олімпійському чемпіону

У суботу, 5 квітня, в Астані відбувся грандіозний вечір боксу. У головній події спортивного шоу Жанібек Аліманхули бився проти Анауеля Нгаміссенге.

В андеркарді Аліманхули – Нгаміссенге відбувся бій між Ігорем Шевадзуцьким та Баходіром Джалоловим. Бій завершився перемогою дворазового олімпійського чемпіона, повідомляє 24 канал.

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Прикра поразка

Баходір Джалолов підходив до бою проти Ігоря Шевадзуцького у ролі фаворита. Перший раунд був під контролем узбекистанського боксера, але наприкінці українець завдав непоганого удару.

Другий раунд проходив за подібним сценарієм. А ось у третьому раунді поєдинку "Український Халк" припустився помилки та опинився у нокдауні. Згодом Ігор зміг піднятись та продовжити бій.

У сьомому раунді Ігор Шевадзуцький провів чудову комбінацію та потряс суперника. Майстерність українця викликала бурхливу реакцію у публіки, а зал здійнявся аплодисментами.

Однак все-таки Джалолов був сильнішим. У підсумку узбекистанський боксер переміг "Українського Халка" рішенням суддів.