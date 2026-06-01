Суркіс звернувся до Забарного після фіналу Ліги чемпіонів

Цьогорічним переможцем Ліги чемпіонів вдруге поспіль став французький ПСЖ. У фіналі парижани здолали англійський Арсенал у серії пенальті, адже основний час матчу завершився з рахунком 1:1.

У складі французького клубу виступає українець Ілля Забарний, вихованець Динамо. З нагоди перемоги його привітав президент київського клубу Ігор Суркіс, чию заяву було оприлюднено на офіційному сайті.

Яку заяву зробив Ігор Суркіс?

У своєму зверненні Суркіс підкреслив, що успіх гравця став результатом сумлінної та щоденної праці, яка привела його на вершину європейського клубного футболу.

Нам дуже приємно усвідомлювати, що серед гравців, яких сьогодні нагородили золотими медалями переможців, є вихованець нашої академії, справжній динамівець,

– зазначив президент клубу.

За словами Суркіса, це досягнення зробило Іллю лише другим вихованцем Динамо після Андрія Шевченка, який здобув омріяний трофей. Як він зазначив, у день вручення нагороди, український прапор був помічений на п'єдесталі пошани, а мільйони українців відчули гордість за успіх нашого футболіста.

Суркіс висловив надію, що Ілля продовжить розвиватися як гравець і приносити перемоги як своєму клубу, так і національній збірній України.

Як ПСЖ здобуло перемогу у Лізі чемпіонів?

Матч ПСЖ – Арсенал завершився нічиєю 1:1. Англійська команда відкрила рахунок уже на 6-й хвилині завдяки голу Кая Гаверца, однак у середині другого тайму, на 65-й хвилині, Усман Дембеле реалізував пенальті й відновив рівновагу. Зрештою парижани виявилися точнішими в серії пенальті та перемогли 4:3. У лондонців вирішальну помилку припустився захисник Габріел Магальяйнс. На 105-й хвилині в складі ПСЖ на поле вийшов український оборонець Ілля Забарний, який замінив капітана Маркіньйоса.