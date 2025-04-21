У бою за вільну Україну загинув регбіст Ігор Власюк

Після початку повномасштабного вторгнення багато спортсменів взяли зброю до рук, ставши на захист рідної країни. На жаль, чимало з них повернулися з поля бою на щиті.

Чергова сумна звістка з фронту сколихнула українську спортивну спільноту. У боях з російськими окупантами віддав життя за світле майбутнє Батьківщини регбіст Ігор Власюк, повідомляє 24 Канал із посиланням на Федерацію регбі Львівщини.

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Непоправна втрата

Він виступав за львівську команду Батяри. У 2022 році добровільно пішов у військо, де став командиром гармати.

За час служби Ігор Власюк брав участь у найзапекліших боях. Усі, хто знав Ігоря особисто, кажуть, що він не шукав слави, а просто робив свою справу до кінця.

На жаль, 17 квітня, спортсмен прийняв свій останній бій. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шипувате Купʼянського району Харківської області.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким захисника України. Вічна пам'ять Ігорю Власюку…

Нагадаємо, що в березні на фронті загинув ще один український регбіст – Дмитро Левицький. Свій останній бій він прийняв у Курській області.